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Мурманская область. Арктика (16+)07.11.22 10:30

Цены на нефть снижаются, доллар растёт к большинству основных валют

Цены на нефть снижаются утром в понедельник после активного роста по итогам минувшей недели, вызванного надеждами на смягчение подхода властей Китая к борьбе с коронавирусом.

Как пишет finmarket.ru, в прошлую пятницу «The Wall Street Journal» написала со ссылкой на несколько источников, что Цзэн Гуан, бывший ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР (CDCP), сказал в ходе конференции, что в 2023 году ожидается существенная перемена в подходе властей страны к пандемии коронавируса.

Однако на выходных Пекин подтвердил своё намерение «неукоснительно» придерживаться политики «нулевой терпимости» к COVID-19.

«Трейдеры полагают, что Китай станет локомотивом роста спроса на топливо в какой-то момент в следующем году на фоне ускорения роста экономики страны», - отметил управляющий партнёр «SPI Asset Management» Стивен Иннес.

По данным Московской биржи, курс рубля на старте торговой сессии понедельника растёт к доллару, но снижается к евро и юаню: доллар торгуется у 61,55 рубля, юань — 8,44 рубля, евро — 61,2. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.06 мск снижается на 55 копеек, до 61,55 рубля, юаня — растёт на 3,5 копейки, до 8,442 рубля, евро — на 30 копеек, до 61,2 рубля.

Курс доллара демонстрирует рост к основным мировым валютам. Валютные трейдеры продолжают пытаться спрогнозировать будущую траекторию процентных ставок Федеральной резервной системы. В настоящее время рынок в целом ожидает, что в декабре Федрезерв пойдёт на замедление темпов подъёма ставки и повысит её на 50 базисных пунктов после повышений на 75 б.п. на четырёх предыдущих заседаниях, пишет «Trading Economics».

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