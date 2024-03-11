Цены на нефть снижаются, доллар США и евро пошли вверх

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник, продолжая спад по итогам минувшей недели.

Как пишет finmarket.ru, инвесторы проявляют осторожность перед выходом на этой неделе данных об инфляции в США и ежемесячных отчётов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые могут повлиять на перспективы рынка, сообщает «Trading Economics».

Также трейдеры следят за переговорами о перемирии между Израилем и ХАМАС, пока не давшими значимых результатов, и оценивают статистику внешней торговли Китая. По данным «S&P Global Commodity Insights», импорт нефти из КНР в первые два месяца года упал примерно на 5,7%, до 10,9 млн баррелей в сутки.

За прошлую неделю международный бенчмарк снизился на 1,8%, североамериканский - на 2,5%.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,735 рубля (+13,25 копейки к уровню предыдущего закрытия).

Через час торгов доллар чуть ускорил рост, евро также дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,7828 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар увеличился на 18,03 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 36,26 копейки и составил 99,2851 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 3,34 копейки, евро - на 40,84 копейки.