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Мурманская область. Арктика (16+)07.03.24 10:30

Цены на нефть снижаются, доллар США начал торги слабым ростом

Цены на нефть эталонных марок слабо корректируются вниз в ходе торгов в четверг после подъёма днём ранее.

Как сообщает finmarket.ru, поддержку рынку оказала новость о том, что Саудовская Аравия в апреле поднимет цены на нефть с поставкой в Азию, которая является крупнейшим рынком сбыта для страны, пишет «MarketWatch». Кроме того, недельный прирост запасов нефти в США оказался не таким значительным, как предполагалось.

Резервы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,367 млн баррелей - до 448,53 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Запасы бензина снизились на 4,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,131 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,116 млн баррелей, а также уменьшения резервов бензина на 1,64 млн баррелей и дистиллятов - на 665 тысяч баррелей, прогнозировали опрошенные «Trading Economics» аналитики.

Заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что снижение процентных ставок в США, вероятно, произойдёт до конца текущего года, также оказало позитивное влияние на настроения инвесторов.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,6425 рубля (+4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия).

Через час торгов доллар продолжает незначительно расти, евро дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,6811 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 7,61 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 24,75 копейки и составил 98,7850 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 33,99 копейки, евро - на 58,33 копейки.

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