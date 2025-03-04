Мурманская область в лидерах по туристическим поездкам – рост за год составил 18,6%Победителем Кубка Мурманской области по бильярду памяти Михаила Гаврилова стал чемпион мира Юрий Пащинский
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.03.25 10:30

Цены на нефть снижаются, доллар США незначительно растет к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть снижаются на решении ОПЕК+ начать постепенное наращивание добычи нефти.

Как отмечает finmarket.ru, давление на рынок также оказывает разрастание торговой войны: президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров до 20% с 10%. Пекин уже заявил, что примет контрмеры. Во вторник также должны вступить в силу 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики.

«Нефтяной рынок находится под давлением с двух фронтов, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в «ING Groep NV», имея в виду решение ОПЕК+ и пошлины Трампа. - Возможные ответные меры на шаги Трампа будут означать дальнейшую эскалацию, что ухудшит перспективы экономического роста и спроса на нефть».

Как сообщалось, страны ОПЕК+, ранее добровольно ограничивавшие добычу нефти, начнут её постепенное увеличение с апреля, как и планировалось ранее. Такое решение было принято 3 марта.

В сообщении альянса отмечается, что постепенное наращивание добычи продлится до сентября 2026 года. При этом подчеркивается, что политика ОПЕК+ остаётся гибкой: «Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков».

Доллар США незначительно растёт к евро и фунту стерлингов на торгах во вторник, дешевеет в паре с иеной. Трейдеры оценивают статданные по экономике США, опубликованные накануне, а также новые меры торговой политики Вашингтона.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее, сообщил накануне Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 50,5 пункта, по данным «Trading Economics». Несмотря на снижение, индекс остался выше отметки в 50 пунктов, что указывает на рост производственной активности.

Трейдеры опасаются, что торговые войны, начатые американским президентом Дональдом Трампом, будут способствовать усилению инфляционного давления в США.

По состоянию на 9.10 мск евро снизился к доллару на 0,07% и торгуется на уровне $1,0480 по сравнению с $1,0487 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта уменьшился на 0,08% - до $1,2691 против $1,2701 накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,29/95,54 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 51 копейки, средний курс продажи вырос на 108 копеек. Лучшие курсы покупки составили 91,1-91 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 92,3-92,4 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно дешевеет на Московской бирже утром во вторник. Рубль слегка повышается, несмотря на заметное снижение цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,0935 рубля (-0,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,23 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Более 79 тысяч северян выбрали электронную трудовую книжку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:05«Чего хотят женщины?». Познавательная программа (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кредиты в России: каждый третий брал за последние полгода, 62% считают долговой ямой-PRO Валюту (16+)Цены на нефть снижаются, доллар США незначительно растет к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 марта-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика