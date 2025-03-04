Цены на нефть снижаются, доллар США незначительно растет к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть снижаются на решении ОПЕК+ начать постепенное наращивание добычи нефти.

Как отмечает finmarket.ru, давление на рынок также оказывает разрастание торговой войны: президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров до 20% с 10%. Пекин уже заявил, что примет контрмеры. Во вторник также должны вступить в силу 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики.

«Нефтяной рынок находится под давлением с двух фронтов, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в «ING Groep NV», имея в виду решение ОПЕК+ и пошлины Трампа. - Возможные ответные меры на шаги Трампа будут означать дальнейшую эскалацию, что ухудшит перспективы экономического роста и спроса на нефть».

Как сообщалось, страны ОПЕК+, ранее добровольно ограничивавшие добычу нефти, начнут её постепенное увеличение с апреля, как и планировалось ранее. Такое решение было принято 3 марта.

В сообщении альянса отмечается, что постепенное наращивание добычи продлится до сентября 2026 года. При этом подчеркивается, что политика ОПЕК+ остаётся гибкой: «Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков».

Доллар США незначительно растёт к евро и фунту стерлингов на торгах во вторник, дешевеет в паре с иеной. Трейдеры оценивают статданные по экономике США, опубликованные накануне, а также новые меры торговой политики Вашингтона.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее, сообщил накануне Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 50,5 пункта, по данным «Trading Economics». Несмотря на снижение, индекс остался выше отметки в 50 пунктов, что указывает на рост производственной активности.

Трейдеры опасаются, что торговые войны, начатые американским президентом Дональдом Трампом, будут способствовать усилению инфляционного давления в США.

По состоянию на 9.10 мск евро снизился к доллару на 0,07% и торгуется на уровне $1,0480 по сравнению с $1,0487 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта уменьшился на 0,08% - до $1,2691 против $1,2701 накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,29/95,54 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 51 копейки, средний курс продажи вырос на 108 копеек. Лучшие курсы покупки составили 91,1-91 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 92,3-92,4 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно дешевеет на Московской бирже утром во вторник. Рубль слегка повышается, несмотря на заметное снижение цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,0935 рубля (-0,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,23 копейки ниже уровня действующего официального курса.