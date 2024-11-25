Цены на нефть снижаются, доллар США слабеет к основным мировым валютам

Цены на нефть снижаются утром в понедельник после уверенного подъёма по итогам предыдущей недели. Поддержку котировкам на минувшей неделе оказала геополитическая напряжённость, однако, по мнению аналитиков «Sevens Report Research», «это не тот фактор, влияние которого будет длиться бесконечно».

Как пишет finmarket.ru, в ближайшее воскресенье рынок ждёт министерскую встречу ОПЕК+. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, страны-участницы сделки оценивают ситуацию на мировом нефтяном рынке как сбалансированную, а решения, которые примут на встрече, будут направлены «в первую очередь на стабильную ситуацию на рынке».

Между тем Казахстан снизит добычу нефти по итогам 2024 года до 88,4 млн тонн из-за ремонтов на крупнейших месторождениях и обязательств перед ОПЕК+, заявил министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев. Ранее планировалось добыть 90,3 млн тонн.

Доллар США слабеет к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в понедельник. Трейдеры оценивают выбор Дональдом Трампом инвестора и основателя «Key Square Group» Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы министерства финансов США.

Бессент давал понять, что поддерживает планы избранного президента в отношении новых пошлин и снижения налогов. Вместе с тем участники рынков полагают, что новый глава Минфина в случае утверждения его кандидатуры конгрессменами отдаст приоритет экономической и рыночной стабильности, а не резким изменениям политики, пишет «Trading Economics».

На прошлой неделе доллар торговался около двухлетних максимумов на ожиданиях проинфляционной политики Трампа. Инвесторы опасались, что она вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) затормозить снижение процентной ставки.

На этой неделе трейдеры ждут публикации протокола последнего заседания ФРС, а также данных о ключевом для неё показателе инфляции - индексе PCE.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 900 млрд юаней ($124 млрд). С учётом того, что в ноябре истекает срок погашения кредитов на 1,45 трлн юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 550 млрд юаней. ЦБ также предоставил банкам 249,3 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО, сохранив ставку по ним на уровне 1,5% годовых.

По данным на 9.19 мск евро вырос к доллару на 0,58% и торгуется на уровне $1,0478 по сравнению с $1,0418 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,84/104,43 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 87 копеек, средний курс продажи вырос на 12 копеек. Лучшие курсы покупки составили 103,1-103 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 101-101,1 рубля за доллар.

Китайский юань растёт на Московской бирже утром в понедельник, рубль снижается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,1095 рубля (+3,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 16,68 копейки выше уровня действующего официального курса.