Цены на нефть снижаются, доллар США слабеет к основным валютам

Цены на нефть показывают слабую отрицательную динамику утром в четверг после скачка на 3% днем ранее. В среду нефтяной рынок поддержали новости о том, что власти КНР смягчили антиковидные меры в ряде городов и провинций, включая Пекин. Инвесторы ожидают, что официальный Пекин пойдет на отказ от политики нулевой терпимости к коронавирусу после массовых акций протеста в стране в начале этой недели.

Как пишет finmarket.ru, кроме того, официальные данные Минэнерго США показали недельное снижение запасов нефти на 12,58 млн баррелей, до 419,08 млн баррелей. В то же время эксперты ожидали снижения запасов только на 3,12 млн баррелей.

Внимание рынка постепенно переключается на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Некоторые аналитики ожидают, что альянс может принять решение о дальнейшем сокращении квот на добычу.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов переходит к снижению против доллара, теряет к юаню и к евро: иностранные валюты торгуются около 61,03 рубля, 8,63 рубля и 63,37 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.10 мск повышался на 4 копейки, до 61,03 рубля, юань прибавлял тоже 4 копейки, до 8,63 рубля, евро рос на 29 копеек, до 63,37 рубля. Минутами ранее доллар максимально дешевел до 60,78 рубля.

Американский доллар снижается к основным валютам в ходе торгов утром в четверг после выступления накануне председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

В ходе выступления в Брукингском институте в среду Пауэлл подтвердил, что Федрезерв может замедлить подъём базовой ставки уже в декабре. «Время умерить темпы повышения ставки, возможно, придёт уже на следующем заседании», - сказал Пауэлл.

Председатель ФРС при этом попытался уравновесить эти слова «ястребиными» сигналами, отмечает «Market Watch». Он заявил, что американскому ЦБ придётся поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад. Кроме того, Пауэлл дал понять, что вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален.

Ещё один представитель ФРС, член совета управляющих Лиза Кук уверена, что регулятору необходимо продолжать повышать ставку, поскольку инфляция все ещё слишком высока. «Мы начали получать более благоприятные данные по инфляции. Но я бы поостереглась делать большие выводы на данных только за один месяц», - заявила Кук в ходе выступления в Детройтском экономическом клубе.