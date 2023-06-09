Цены на нефть снижаются, доллар США слабо дорожает к евро и фунту стерлингов и превысил 83 рубля к рублю впервые за два месяца

Цены на нефть снижаются сегодня на фоне опасений дальнейшего повышения процентных ставок. Вчера нефть подешевела.

Как пишет finmarket.ru, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в мире может негативно отразиться на спросе на нефть, отмечает «Trading Economics». Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк проведут заседания на следующей неделе.

Трейдеры в целом полагают, что ФРС не будет менять базовую ставку на июньском заседании, а ЕЦБ, скорее всего, снова повысит ключевые ставки на 25 базисных пунктов.

Рынок также оценивает новые данные о состоянии китайской экономики. В частности, темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в мае ускорились до 0,2% в годовом выражении с 0,1% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали усиление инфляции до 0,3%.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги незначительным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 82,69 рубля (+9,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 59,7 копейки выше уровня действующего официального курса.

Через час торгов доллар слегка усилил рост, евро незначительно дорожает. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 82,8022 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар увеличился на 20,47 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 9,18 копейки и составил 89,1868 рубля.

К официальному курсу американская валюта подскочила на 70,92 копейки, евро - на 1,15 рубля. Доллар США и евро активно растут в ходе утренней сессии на Московской бирже. Доллар превысил 83 рубля впервые за два месяца, евро торгуется по направлению к 90 рублей.

Доллар США слабо дорожает к евро и фунту стерлингов, уверенно укрепляется в паре с иеной.