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Мурманская область. Арктика (16+)12.02.25 10:30

Цены на нефть снижаются, доллар США стабилен

Цены на нефть снижаются в среду после публикации данных Американского института нефти (API), показавших резкий рост запасов в США. Согласно оценкам API, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 9,043 млн баррелей. Такой рост является максимальным с марта.

Официальные данные о резервах энергоносителей в США будут обнародованы в среду в 18.30 мск.

Как отмечает finmarket.ru, в среду рынок также ждёт публикации ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку. Кроме того, трейдеры продолжают следить за заявлениями президента США Дональда Трампа, как относительно торговых пошлин, так и геополитики.

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах в среду, уверенно укрепляется в паре с иеной.

Внимание рынка направлено на данные о динамике потребительских цен в США за январь, которые могут дать новые сигналы относительно возможного направления денежно-кредитной политики в стране. Министерство труда опубликует этот отчёт в среду в 16.30 мск. Консенсус-прогноз экспертов предполагает сохранение инфляции в стране на уровне 2,9% в годовом выражении и её ослабление до 0,3% с 0,4% в помесячном исчислении, по данным «Trading Economics».

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступивший накануне в банковском комитете Сената США, вновь заявил об отсутствии необходимости спешить с дальнейшим снижением ставки. «Поскольку денежно-кредитная политика в данный момент является существенно менее ограничительной, чем она была, и экономика США остаётся сильной, нам не нужно спешить с корректировкой нашего подхода», - сказал Пауэлл.

Федрезерв опустил ставку на 100 базисных пунктов с сентября по декабрь 2024 года - до текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Регулятор не стал менять ставку на январском заседании.

«Если экономика будет оставаться сильной, а устойчивое движение инфляции к целевому показателю не продолжится, мы можем сохранять нашу политику ограничительной дольше, - сказал Пауэлл. - Если произойдёт неожиданное ослабление рынка труда, или инфляция будет замедляться быстрее, чем ожидается, мы, соответственно, смягчим политику».

По состоянию на 8.59 мск пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0359 по сравнению с $1,0361 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,07/100,89 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 114 копеек, средний курс продажи вырос на 41 копейку. Лучшие курсы покупки составили 98,2-98,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 99,19-99,29 рубля за доллар.

Китайский юань немного опускается на Московской бирже утром в среду; рубль укрепляется, несмотря на понижение нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,8865 рубля (-2,85 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,93 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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