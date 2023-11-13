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Мурманская область. Арктика (16+)13.11.23 11:00

Цены на нефть снижаются, доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть снижаются в понедельник, трейдеры ждут обновленных прогнозов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) в отношении перспектив спроса.

ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку в понедельник, МЭА - во вторник.

Как сообщает finmarket.ru, по итогам всей прошедшей недели Brent подешевела на 4,1%, WTI - на 4,2%. Оба сорта завершили в минусе третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса, отмечает «Market Watch».

За последние три недели Brent потеряла 12% стоимости на фоне «медвежьих» сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, чего опасался рынок, не произошло.

«В фокусе внимания на этой неделе - отчеты ОПЕК и МЭА, - говорится в обзоре «ANZ Group Holdings». - Любые сигналы недостатка предложения на рынке могут изменить настрой трейдеров, расслабившихся в связи со снижением геополитической неопределенности».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,37 рубля (+7,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает незначительно дорожать, евро также растёт.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,4074 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар прибавил 11,49 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 28,60 копейки и составил 98,8385 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 35,39 копейки, евро - на 52,30 копейки.

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах в понедельник, укрепляется в паре с иеной. Американская валюта слабо реагирует на решение международного рейтингового агентства «Moody's» об изменении на «негативный» со «стабильного» прогноза рейтинга США, отмечает «Trading Economics».

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