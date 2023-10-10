Цены на нефть снижаются, доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть снижаются утром во вторник после взлёта накануне, трейдеры оценивают возможные последствия вооруженного конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Как пишет finmarket.ru, по словам менеджера отдела мировых исследований и аналитики «Schneider Electric» Робби Фрейзера, ближневосточный конфликт не оказывает непосредственного влияния на предложение и спрос на нефтяном рынке.

«Добыча нефти в Израиле и секторе Газа - на контролируемой ХАМАС палестинской территории - фактически равна нулю, - цитирует его высказывание «MarketWatc»h. - Спрос на нефтепродукты в находящемся в непосредственной близости регионе недостаточен для того, чтобы произошёл сдвиг мировой рыночной конъюнктуры».

По данным Московской биржи, доллар США перешёл к укреплению на утром во вторник, рубль слабеет после спокойного старта с учётом отсутствия доминирующих в последнее время стимулов к росту, в том числе сообщений о дополнительных мерах валютного контроля.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 99,31 рубля (-1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 2,05 рубля ниже уровня действующего официального курса. После пяти минут торгов доллар начали расти. На 11-й минуте курс доллара США составил 99,86 рубля (+53,25 копейки к уровню предыдущего закрытия).

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 99,8945 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подорожал на 57,2 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 95,98 копейки и составил 105,7073 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 1,47 рубля, евро снизился на 1,32 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к основным мировым валютам, инвесторы оценивают заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США и события на Ближнем Востоке.