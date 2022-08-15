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Мурманская область. Арктика (16+)15.08.22 10:30

Цены на нефть снижаются, доллар торгуется разнонаправленно

Цены на нефть снижаются из-за опасений по поводу сокращения глобального спроса и увеличения предложения в случае успешных переговоров по ядерной сделке с Ираном, пишет «Trading Economics».

Как сообщает finmarket.ru, Евросоюз на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) внёс предложение ослабить санкции, введенные против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщила газета «Politico». По данным издания, это предложение вошло в проект документа по итогам 16 месяцев переговоров. Оно, в частности, предусматривает, что «лица, не являющиеся гражданами США», и поддерживающие деловые отношения с иранцами, не включенными в американские санкционные списки, не будут подвергаться санкциям даже в том случае, если их партнёры-иранцы ведут бизнес с теми иранскими структурами или лицами, против которых санкции введены.

Доллар в понедельник утром торгуется разнонаправленно по отношению к другим основным мировым валютам, в то время как инвесторы оценивают ряд экономических данных и параметров, включая положение на рынке американского долга и первую оценку ВВП Японии прошлого квартала, свидетельствуют данные торгов.

Неоднозначная динамика на рынке американской валюты в понедельник утром обусловлена различными факторами. С одной стороны, ослаблению доллара способствует уменьшение доходности десятилетних гособлигаций US Treasuries до 2,840% с уровня прошлого закрытия в 2,849%, что делает американскую валюту менее привлекательной с точки зрения доходности вложений в неё. С другой стороны, согласно предварительным данным, квартальный рост ВВП Японии составил 0,5% вместо ожидавшихся 0,6%. А в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) ВВП страны поднялся на 2,2% при прогнозе роста на 2,5%.

А в это время курс рубля в начале торгов понедельника снижается и к доллару, и к евро после небольшого роста на самом старте торгов: доллар поднялся выше 61 рубля, евро торгуется около 62,6 рубля. По данным Московской биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10.06 мск растёт на 69 копеек, до 61,30 рубля, евро — на 33 копейки, до 62,64 рубля. На старте торгов рубль укреплялся на 13 копеек к доллару и на 35 копеек к евро.

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