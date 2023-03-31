Цены на нефть снижаются, курс американского доллара слабо повышается к евро и иене

Цены на нефть эталонных марок снижаются сегодня после повышения днём ранее до максимальных уровней с середины марта, сообщает «MarketWatch».

Как сообщает finmarket.ru, участники торгов продолжают оценивать вероятные действия центральных банков мира для борьбы с инфляцией в свете недавнего кризиса в банковской сфере, пишет «Trading Economics».

«Если данные из США не начнут подавать сигналы рецессии, а рынок в целом будет демонстрировать склонность к риску, восстановительное ралли нефти может продолжиться благодаря менее агрессивному Федрезерву, чуть подешевевшему доллару и надеждам на восстановление экономики Китая», - полагает управляющий партнёр «SPI Asset Management» Стивен Иннес.

Трейдеры также ждут итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдёт в понедельник.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,9025 рубля (-17,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжил снижение, евро также дешевеет. Рубль подрастает на фоне позитивных внешних факторов.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 76,9741 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подешевел на 10,59 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 34,39 копейки и составил 84,0339 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 11,22 копейки, евро вырос на 26,72 копейки.

Курс американского доллара в пятницу слабо повышается к евро и иене, стабилен к фунту стерлингов.