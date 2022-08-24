Цены на нефть снижаются, курс доллара к евро растёт

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после роста почти на 4% днём ранее, что было вызвано ожиданиями по уменьшению добычи странами ОПЕК+, рынки также ждут статистику по недельным запасам в США, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман в интервью агентству «Блумберг» сообщил, что ОПЕК+ может сократить добычу нефти для удержания недавно начавшегося снижения цен на «чёрное золото». В результате цены на нефть во вторник выросли почти на 4%.

«Возможное снижение добычи ОПЕК+, на которое намекнула Саудовская Аравия на этой неделе, дало катализатор покупателям», — сказал агентству «Блумберг» рыночный стратег «IG Asia Pte» Ип Цзюнь Жун. Эксперт отметил также, что вероятность возобновления ядерной сделки с Ираном может вызвать импульсивную реакцию и привести к снижению цен.

Инвесторы обращают внимание и на статистику Американского института нефти (API) о заметном падении запасов. В ночь на среду API сообщил, что оценивает снижение коммерческих запасов в США за неделю по 19 августа в 5,6 миллиона баррелей. Официальная статистика о коммерческих запасах в стране за прошлую неделю будет опубликована минэнерго вечером в среду. Аналитики ждут снижения запасов на 0,9 миллиона баррелей.

А в это время курс доллара к евро растёт в среду утром, внимание инвесторов обращено к решениям Федеральной резервной системы США, о которых может стать известно в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.

Основным событием для мировых рынков на этой неделе станет выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла в рамках конференции в Джексон-Хоуле. Трейдеры рассчитывают, что он укажет на дальнейшие действия американского регулятора. Кроме того, в четверг минторг США опубликует вторую оценку ВВП страны во втором квартале — аналитики прогнозируют, что американская экономика за этот период сократилась на 0,8%. Первая оценка предполагала сокращение ВВП на 0,9%.