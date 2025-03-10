Февраль удивил региональных метеорологов своими рекордамиМеждународный арктический форум-2025: в культурной программе МАФ сделан акцент на демонстрации уникальности и достижений арктических регионов, а также ведущей роли России в освоении Заполярья
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.03.25 10:30

Цены на нефть снижаются, курс доллара США незначительно дешевеет к евро

Цены на нефть снижаются утром в понедельник, откатываясь после подъема в пятницу. В понедельник на рынок давят слабые макроэкономические данные из Китая и неопределенность вокруг американских пошлин.

Как отмечает finmarket.ru, на выходных в КНР в феврале впервые за 13 месяцев отмечено снижение потребительских цен. Цены производителей в стране также уменьшились.

Между тем президент США Дональд Трамп продолжает корректировать внешнеторговую политику - в частности, он смягчил ряд пошлин на импорт из Канады и Мексики до 2 апреля. При этом канадские власти не стали отменять ответные меры, а контрмеры со стороны Китая начинают действовать в понедельник.

Кроме того, на прошлой неделе ОПЕК+ подтвердила планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие аналитики надеялись, что рост предложения вновь будет отложен.

Курс доллара США незначительно дешевеет к евро, заметно снижается к иене, стабилен к фунту стерлингов.

Президент США Дональд Трамп в интервью «Fox News» в воскресенье заявил, что американская экономика переживает переходный период. Так он ответил на вопрос об угрозе рецессии в стране.

Опубликованные в пятницу статданные показали рост числа рабочих мест в Штатах в феврале на 151 тысяч против прогнозировавшихся экспертами 160 тысяч, неожиданное повышение безработицы до 4,1%, а также замедление роста зарплат до 0,3%.

В среду министерство труда страны обнародует данные о динамике потребительских цен за прошлый месяц.

Кроме того, финансовые рынки продолжают оценивать ситуацию с эскалацией глобальной торговой войны после введения Вашингтоном новых пошлин на импорт из Мексики, Канады и Китая.

Согласно опубликованным в понедельник данным, Япония в январе зафиксировала дефицит счёта текущих операций впервые за два года, а реальный размер зарплат сократился на 1,8% в годовом выражении - впервые за три месяца.

По данным на 9.30 мск евро вырос к доллару на 0,09% - до $1,0843 по сравнению с $1,0833 на закрытие торгов в пятницу.

По данным на 9.30 мск евро вырос к доллару на 0,09% - до $1,0843 по сравнению с $1,0833 на закрытие торгов в пятницу.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,46/95,42 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 82 копеек, средний курс продажи вырос на 173 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 92-92,1 рубля за доллар.

Китайский юань понижается в начале торгов на Московской бирже. Рубль подрастает в ожидании новостей относительно переговоров по российско-украинскому конфликту. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,0895 рубля (-4,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,92 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Женщины Мурманской области получают приглашения на вакансии и работу заметно чаще мужчин
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Новая этика на рынке труда: что сейчас является дискриминацией и по каким причинам можно идти в Трудовую инспекцию
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)В России в 2024 году доходы обеспеченных россиян росли быстрее, чем малообеспеченных-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,42 рубля, доллар теряет почти 75 копейки-PRO Энергетику (18+)2,5 миллиарда рублей вложат «Россети Северо-Запад» в энергокомплекс Мурманской области в 2025 году-PRO ЖКХ (18+)Начальники управлений административных округов Мурманска оперативно реагируют на замечания горожан во время выездных встреч-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика