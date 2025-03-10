Цены на нефть снижаются, курс доллара США незначительно дешевеет к евро

Цены на нефть снижаются утром в понедельник, откатываясь после подъема в пятницу. В понедельник на рынок давят слабые макроэкономические данные из Китая и неопределенность вокруг американских пошлин.

Как отмечает finmarket.ru, на выходных в КНР в феврале впервые за 13 месяцев отмечено снижение потребительских цен. Цены производителей в стране также уменьшились.

Между тем президент США Дональд Трамп продолжает корректировать внешнеторговую политику - в частности, он смягчил ряд пошлин на импорт из Канады и Мексики до 2 апреля. При этом канадские власти не стали отменять ответные меры, а контрмеры со стороны Китая начинают действовать в понедельник.

Кроме того, на прошлой неделе ОПЕК+ подтвердила планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие аналитики надеялись, что рост предложения вновь будет отложен.

Курс доллара США незначительно дешевеет к евро, заметно снижается к иене, стабилен к фунту стерлингов.

Президент США Дональд Трамп в интервью «Fox News» в воскресенье заявил, что американская экономика переживает переходный период. Так он ответил на вопрос об угрозе рецессии в стране.

Опубликованные в пятницу статданные показали рост числа рабочих мест в Штатах в феврале на 151 тысяч против прогнозировавшихся экспертами 160 тысяч, неожиданное повышение безработицы до 4,1%, а также замедление роста зарплат до 0,3%.

В среду министерство труда страны обнародует данные о динамике потребительских цен за прошлый месяц.

Кроме того, финансовые рынки продолжают оценивать ситуацию с эскалацией глобальной торговой войны после введения Вашингтоном новых пошлин на импорт из Мексики, Канады и Китая.

Согласно опубликованным в понедельник данным, Япония в январе зафиксировала дефицит счёта текущих операций впервые за два года, а реальный размер зарплат сократился на 1,8% в годовом выражении - впервые за три месяца.

По данным на 9.30 мск евро вырос к доллару на 0,09% - до $1,0843 по сравнению с $1,0833 на закрытие торгов в пятницу.

По данным на 9.30 мск евро вырос к доллару на 0,09% - до $1,0843 по сравнению с $1,0833 на закрытие торгов в пятницу.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,46/95,42 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 82 копеек, средний курс продажи вырос на 173 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 92-92,1 рубля за доллар.

Китайский юань понижается в начале торгов на Московской бирже. Рубль подрастает в ожидании новостей относительно переговоров по российско-украинскому конфликту. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,0895 рубля (-4,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,92 копейки ниже уровня действующего официального курса.