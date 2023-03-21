Цены на нефть снижаются, курс доллара США слабо растёт к основным мировым валютам

Цены на нефть снижаются после роста по итогам прошлой сессии, на сырьевые рынки давят опасения глобальной рецессии на фоне повышенных рисков в финансовом секторе.

«На нефть давит общая слабость экономики, поскольку прогнозы для мирового ВВП ухудшаются из-за тревог относительно финансового сектора, - сказал Бобби Фрейзер из «Schneider Electric». - Спрос сильно зависит от экономического роста».

Как пишет finmarket.ru, рынок также ждёт итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду вечером. Консенсус-прогнозы предусматривают повышение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов, при этом многие экономисты также ожидают, что ставка будет сохранена на прежнем уровне.

«Волатильность, скорее всего, сохранится на этой неделе, в фокусе останутся проблемы финансового рынка. Кроме того, нас ждёт заседание ФРС, которое повышает неопределенность», - написали аналитики банка «ING».

По данным Московской биржи, доллар США демонстрировал малозаметные изменения на старте торгов во вторник. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 77,11 рубля. (-6,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжал слабо снижаться.

Евро также дешевеет. Рубль незначительно растёт под влиянием разнонаправленных факторов.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 77,0471 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар снизился на 12,29 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился на 6,35 копейки и составил 82,6490 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 19,51 копейки, евро подорожал на 29,54 копейки.

Курс доллара США слабо растёт к основным мировым валютам в ожидании мартовского заседания Федеральной резервной системы.