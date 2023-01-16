Цены на нефть снижаются, курс доллара США умеренно опускается к основным мировым валютам

Цены на нефть снижаются утром в понедельник после существенного подъёма по итогам минувшей недели, вызванного оптимизмом по поводу влияния отмены коронавирусных ограничений в Китае на спрос на топливо в стране и мире.

Как пишет finmarket.ru, открытие китайской экономики «стало важнейшим фактором роста цен на нефть на минувшей неделе», а данные о снижении инфляции в США также добавили инвесторам оптимизма по поводу американской экономики, отметил президент «Strategic Energy & Economic Research» Майкл Линч.

Кроме того, цены поддержало ослабление доллара, добавил эксперт.

На этой неделе внимание трейдера будет сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы во вторник и среду соответственно, отмечает «Trading Econimics».

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 5 единиц и составило 623, сообщила нефтесервисная компания «Baker Hughes». Количество газовых установок сократилось на 2, до 150.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов снижается против евро, стабилен к юаню и растёт против доллара: инвалюты торгуются на уровнях 74,83, 10,20 и 68,55 рубля соответственно.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.04 мск снижается на 24 копейки, до 68,55 рубля, евро — растёт на 68 копеек, до 74,83 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,2 рубля.

Курс доллара США умеренно опускается к основным мировым валютам утром в понедельник, инвесторы продолжают оценивать динамику американской инфляции и будущую траекторию денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Тем временем объём торгов на валютном рынке в понедельник ниже обычного, поскольку биржи США закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, отмечает «Trading Economics».