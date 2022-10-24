Цены на нефть снижаются, курс рубля немного теряет против доллара и евро

Цены на нефть снижаются несмотря на рост спроса на энергоресурсы в Китае. Как сообщает finmarket.ru, давление на рынок продолжают оказывать укрепление доллара, а также опасения относительно спада в мировой экономике в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, отмечает агентство «Bloomberg».

«Высокая волатильность нефтяного рынка будет сохраняться, поскольку мы видим как риски рецессии, так и возможность возникновения дефицита предложения», - отмечает аналитик «Zhaojin Futures Co.» Гао Цзянь.

Статданные по экономике КНР, опубликованные в понедельник, показали более значительный, чем ожидалось, рост ВВП страны в третьем квартале. Показатель увеличился на 3,9% в годовом выражении после повышения на 0,4% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных «Trading Economics», предусматривал рост на 3,4%.

Темпы увеличения китайского экспорта в сентябре замедлились до 5,7% с 7,1% в августе, рост импорта составил 0,3%, как и месяцем ранее.

Импорт нефти Китаем при этом увеличился до 9,83 млн баррелей в сутки, максимума с мая, свидетельствуют подсчеты «Bloomberg», основанные на данных Главного таможенного управления КНР.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов понедельника немного теряет против доллара и евро и так же символически слабеет к юаню: иностранные валюты торгуются на отметках 61,44 рубля, 60,3 рубля и 8,314 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.08 мск повышается на 29 копеек, до 61,44 рубля, евро — на 10 копеек, до 60,3 рубля, юаня — на 0,5 копейки, до 8,314 рубля.

Доллар США укрепляется в паре с евро, дешевеет к фунту стерлингов. Курс иены к доллару, подскочивший в начале сессии, вновь перешёл к снижению.

Фунт укрепляется после отказа бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона бороться за пост лидера Консервативной партии и, соответственно, главы британского правительства. Это даёт хорошие шансы на победу экс-министру финансов страны Риши Сунаку, отмечает газета «Financial Times».

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки в понедельник заявил, что правительство страны будет принимать необходимые меры для предотвращения «чрезмерных колебаний валютных курсов». Он отказался говорить о том, проводились ли интервенции в пятницу и в понедельник.