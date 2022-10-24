МГТУ + МАГУ = МАУ«SuperJob» объявил лучших работодателей в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.10.22 10:30

Цены на нефть снижаются, курс рубля немного теряет против доллара и евро

Цены на нефть снижаются несмотря на рост спроса на энергоресурсы в Китае. Как сообщает finmarket.ru, давление на рынок продолжают оказывать укрепление доллара, а также опасения относительно спада в мировой экономике в результате быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, отмечает агентство «Bloomberg».

«Высокая волатильность нефтяного рынка будет сохраняться, поскольку мы видим как риски рецессии, так и возможность возникновения дефицита предложения», - отмечает аналитик «Zhaojin Futures Co.» Гао Цзянь.

Статданные по экономике КНР, опубликованные в понедельник, показали более значительный, чем ожидалось, рост ВВП страны в третьем квартале. Показатель увеличился на 3,9% в годовом выражении после повышения на 0,4% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных «Trading Economics», предусматривал рост на 3,4%.

Темпы увеличения китайского экспорта в сентябре замедлились до 5,7% с 7,1% в августе, рост импорта составил 0,3%, как и месяцем ранее.

Импорт нефти Китаем при этом увеличился до 9,83 млн баррелей в сутки, максимума с мая, свидетельствуют подсчеты «Bloomberg», основанные на данных Главного таможенного управления КНР.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов понедельника немного теряет против доллара и евро и так же символически слабеет к юаню: иностранные валюты торгуются на отметках 61,44 рубля, 60,3 рубля и 8,314 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.08 мск повышается на 29 копеек, до 61,44 рубля, евро — на 10 копеек, до 60,3 рубля, юаня — на 0,5 копейки, до 8,314 рубля.

Доллар США укрепляется в паре с евро, дешевеет к фунту стерлингов. Курс иены к доллару, подскочивший в начале сессии, вновь перешёл к снижению.

Фунт укрепляется после отказа бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона бороться за пост лидера Консервативной партии и, соответственно, главы британского правительства. Это даёт хорошие шансы на победу экс-министру финансов страны Риши Сунаку, отмечает газета «Financial Times».

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки в понедельник заявил, что правительство страны будет принимать необходимые меры для предотвращения «чрезмерных колебаний валютных курсов». Он отказался говорить о том, проводились ли интервенции в пятницу и в понедельник.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги третьего квартала в судостроительной отрасли России по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: 62-я КОНФЕРЕНЦИЯ ПАСЗРФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: полезные советы, которые помогут грамотно распоряжаться финансами и сохранить свой бюджетФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: трезво оценивайте свои финансовые возможности
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире15:40«Хорошие новости». Информационная программа (12+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Скидку в 30% на портале «Госуслуги» отменят с 1 января будущего года-PRO Валюту (16+)Цены на нефть снижаются, курс рубля немного теряет против доллара и евро-PRO Энергетику (18+)«Кольская АЭС готова к работе в осенне-зимний период», – подтвердила комиссия концерна «Росэнергоатом»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Пенсионеры Крайнего Севера теперь могут компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно через портал «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика