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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.23 10:30

Цены на нефть снижаются, курс рубля падает, реагируя на негатив на биржевых и нефтяных площадках

Нефтяные котировки продолжают снижаться сегодня утром после обновления недельных минимумов накануне. Обе марки закрылись накануне на минимальных отметках с 4 мая, по данным «Dow Jones Market Data», и завершили торги в минусе вторую сессию подряд.

Как пишет finmarket.ru, аналитики «Sevens Report Research» отмечают ряд заметных факторов, влияющих на нефтяные котировки, включая ситуацию с потолком госдолга США, опасения в отношении американских региональных банков и инфляционные ожидания, обуславливающие прогноз на сохранение агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. По мнению аналитиков, в результате может начаться потенциально глубокая экономическая рецессия, которая обвалит спрос.

«Эти факторы продолжат влиять на стоимость нефти и рынок продуктов переработки в краткосрочной перспективе», - пишут эксперты «Sevens Report Research» и указывают на перспективу «ралли облегчения» при снижении рисков.

По данным Московской биржи, доллар США сегодня утром умеренно дорожал в самом начале торгов, рубль слабел, отыгрывая преобладающий негатив на биржевых и нефтяных площадках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,13 рубля (+23 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,25 рубля выше уровня действующего официального курса. Через час торгов рубль перешёл к укреплению.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 76,7019 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар просел на 19,81 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 28,52 копейки и составил 83,8123 рубля.

Тем временем к официальному курсу американская валюта подорожала на 81,73 копейки, евро - на 92,46 копейки.

Курс доллара в пятницу утром демонстрирует разнонаправленную динамику к евро и иене, свидетельствуют данные торгов.

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