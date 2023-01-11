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Мурманская область. Арктика (16+)11.01.23 10:30

Цены на нефть снижаются, курс рубля пошёл вниз

Цены на нефть снижаются утром в среду после сообщения о рекордном за два года росте запасов этого топлива в США на прошлой неделе.

Как пишет finmarket.ru, опубликованный накануне отчёт Американского института нефти (API) показал, что запасы в Штатах за неделю, завершившуюся 6 января, взлетели на 14,9 млн баррелей после сокращения на протяжении двух предыдущих недель. Рост был рекордным с февраля 2021 года.

Теперь трейдеры ждут официальных данных, которые будут обнародованы министерством энергетики в среду в 18.30 мск. Опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что данные Минэнерго укажут на сокращение резервов нефти на 2,24 млн баррелей. Опрос проводился до публикации данных API.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали ожидания увеличения спроса на топливо в Китае по мере отмены последних антиковидных ограничений. Вместе с тем опасения инвесторов вызывает рост числа заражений коронавирусом в стране.

«Мы уверены, что цены на нефть снова пойдут вверх после прохождения пика заболеваемости COVID-19 в Китае и ускорения экономической активности», - отметил аналитик сырьевого рынка в «Commerzbank» Карстен Фритш.

По данным Московской биржи, валюта РФ в начале торгов среды снижается к доллару, юаню и евро: доллар торгуется по 70,25 рубля, юань — в районе 10,3 рубля, евро – по 75,26 рубля.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.04 мск растёт на 45 копеек — до 70,25 рубля, юаня — на 3 копейки, до 10,31 рубля, евро – на 36 копеек, до 75,26 рубля.

При этом курс доллара США умеренно опускается к основным мировым валютам в ходе утренней сессии среды, участники рынка ждут данных об американской инфляции.

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