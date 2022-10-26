Цены на нефть снижаются, курс рубля пошёл вниз относительно основных валют

Цены на нефть снижаются утром в среду после умеренного подъёма накануне, вызванного опасениями по поводу предложения топлива на мировом рынке и ослаблением доллара.

Как пишет finmarket.ru, рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), накануне потерял около 1%, что поддержало нефтяные котировки.

Кроме того, рынок во вторник отреагировал на заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о том, что недостаток стратегических запасов сырья и свободных добычных мощностей может стать болезненным для рынка в ближайшие месяцы.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил в ночь со вторника на среду о том, что запасы в США на прошлой неделе выросли на 4,5 млн баррелей. Эксперты в среднем рассчитывали на более умеренный рост, в районе 200 тысяч баррелей.

Официальные данные Управления энергетической информации Минэнерго США будут обнародованы в среду в 17.30 мск, и опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что отчёт укажет на увеличение запасов нефти на 1,03 млн баррелей и снижение резервов бензина на 0,8 млн баррелей.

По данным Московской биржи, курс рубля на старте торговой сессии среды снижается к доллару, евро и юаню: иностранные валюты торгуются на отметках 61,75, 61,7 и 8,43 рубля соответственно.

Рубль несколько снизился относительно валют из-за окончания пика налоговых выплат октября, а также снижающихся нефтяных котировок. Через час торгов доллар замедлил рост. Евро торгуется вблизи закрытия вчерашней сессии. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 61,6094 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар вырос на 12,19 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 2,70 копейки - до 61,4530 рубля. К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 27,68 копейки, евро - на 98,82 копейки.