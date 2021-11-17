Цены на нефть снижаются, курс рубля следует в этом же тренде

Цены на нефть снижаются в среду на информации о том, что администрация президента США Джо Байдена, рассматривающая возможность продажи нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), пытается привлечь к аналогичным действиям Китай.

Как сообщила китайская газета «South China Morning Post», Байден в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином, прошедшим ранее на этой неделе, призвал его также продать нефть из резервов страны. Пекин открыт к просьбе Байдена, но пока не взял на себя никаких обязательств, пишет издание.

«Если Китай пойдёт здесь на сотрудничество с США, чтобы опустить цены на нефть, можно будет говорить о «медвежьем» факторе для рынка», - отмечает аналитик по сырьевому сектору «Samsung Futures Inc.» Ким Кванграе, слова которого приводит www.finmarket.ru/.

Тем не менее, пока ни одна страна конкретных обязательств на себя не взяла.

Курс евро в среду утром продолжает резко снижаться к доллару в преддверии публикации данных об инфляции в еврозоне, достигнув очередного антирекорда за 17 месяцев и опустившись до круглой отметки ровно 1,13 доллара за евро, свидетельствуют данные торгов.