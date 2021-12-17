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Мурманская область. Арктика (16+)17.12.21 10:30

Цены на нефть снижаются, негативно влияя на курс рубля

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу после уверенного подъёма по итогам предыдущих торгов. Поддержку рынку накануне оказали общее увеличение аппетита к риску на мировых рынках благодаря решениям Федеральной резервной системы, а также данные о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов нефти в США.

Между тем в пятницу трейдеры начали переоценивать прогноз спроса на фоне роста количества заражений коронавирусом в мире, пишет «Trading Economics».

В Великобритании 16 декабря выявили более 88 тысяч случаев заражений коронавирусом, что является максимальным с начала пандемии COVID-19 суточным показателем, сообщил телеканал «Sky News» со ссылкой на официальные данные. Согласно этим данным, за сутки было выявлено 88376 заражений. Это почти на 10 тысяч больше зафиксированного накануне предыдущего рекордного прироста.

Международное энергетическое агентство ранее предупредило, что рост числа заражений коронавирусом ударит по мировому спросу на нефть в период ожидаемого роста запасов.

Сегодня в базовом сценарии, ожидает 1prime.ru, пара доллар-рубль будет проторговывать отметку 74 рубля, в случае сохранения негативного внешнего фона пытаясь закрепиться выше неё.

Курс евро растёт по отношению к доллару в пятницу утром в ожидании статистики по инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

Ухудшение внешнего фона на глобальных финансовых рынках вчера позволило доллару незначительно подорожать, закрепив пару доллар-рубль у верхней границы диапазона 73-74 рубля.

Ситуация на утро пятницы формирует неблагоприятный фон для национальной валюты: нефть Brent торгуется под давлением, а фьючерсы на индексы США и Европы не демонстрируют позитивной динамики ввиду квартальной экспирации деривативов. Отметим, что в центре внимания инвесторов заседание ЦБ РФ, по итогам которого ожидается повышение ключевой ставки на 100 б.п., — это в целом валютный рынок уже учитывает, однако, сохранение жёсткой риторики регулятора может смягчить откат национальной валюты.

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