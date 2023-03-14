Цены на нефть снижаются, рубль чуть теряет после заметного роста накануне

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на фоне общего ухода инвесторов от риска в связи с ситуацией вокруг «Silicon Valley Bank» в США.

Как сообщалось, американский «Silicon Valley Bank» в минувшую пятницу перешёл под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. В связи с этими событиями Федеральная резервная система (ФРС) анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам общим объёмом $25 млрд.

Как пишет finmarket.ru, сегодня внимание трейдеров направлено на данные о динамике потребительских цен в США за февраль, которые важны для принятия Федрезервом решения относительно дальнейшего уровня базовой процентной ставки.

Во вторник ОПЕК опубликует ежемесячный отчёт по нефтяному рынку, а в среду рынок ждёт аналогичного обзора от Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным Московской биржи, доллар США немного укрепился на старте торгов во вторник, рубль чуть терял после заметного роста накануне. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,1975 рубля (+19,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжил рост, евро также дорожал.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 75,3476 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подрос на 34,76 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 36,93 копейки и составил 80,8193 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 11,33 копейки, евро подрос на 20,91 копейки.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется относительно евро, иены и фунта стерлингов после резкого падения накануне в связи с ростом ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) остановит цикл повышения базовой процентной ставки из-за проблем в американском банковском секторе.