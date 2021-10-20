Цены на нефть снижаются, рубль ослабевает

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о росте её запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает 1prime.ru, инвесторы оценивают вышедшие ночью данные API, согласно которым за минувшую неделю, запасы нефти в США выросли на 3,3 миллиона баррелей. При этом аналитики тоже ожидали увеличения показателя, но лишь на 2,2 миллиона.

В целом же цены на нефть остаются на высоком уровне, и «энергетический кризис», о котором говорят некоторые, выражается именно в высокой стоимости энергоносителей. По мнению аналитиков, опрошенных газетой «Wall Street Journal», относительно низкая мировая добыча сырой нефти, а также энергетический кризис в Европе и растущий спрос на ископаемое топливо в Китае способствуют росту цен.

«Энергетический кризис снова возвращает энергетическую безопасность в глобальную повестку дня», — сказал газете аналитик «Glenloch Energy» Робин Винкл.

Сегодня утром рубль в начале торгов ослабевает, отыгрывая коррекционное снижение стоимости нефти, следует из данных Московской биржи. В это же время курс доллара к евро торгуется в минусе, при этом ещё более «надёжная» иена, в свою очередь, ослабевает к американской валюте на повысившейся склонности инвесторов на финансовых рынках к риску, свидетельствуют данные торгов.