Цены на нефть снижаются, рубль потянулся за ними

Мировые цены на нефть в среду утром коррекционно снижаются после роста в среднем на 3-5% в течение двух торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI дешевели на 0,56%, до 67,16 доллара.

Как сообщает 1prime.ru, на рынке нефти в среду утром наблюдается коррекционное снижение после двухдневного ралли. Ослабление опасений по поводу эпидемиологической ситуации и ожидание роста спроса привели к скачку цен на «чёрное золото» на 3-5%. Так, по данным СМИ, в понедельник Китай, который является крупнейшим импортером нефти, сообщил об отсутствии новых случает заражения штаммом «дельта».

«Это говорит о том, что худшая часть крайней вспышки заболеваемости коронавирусом в Китае, возможно, уже позади. Обеспокоенность по поводу спроса на нефть теперь может начать ослабевать», — сказал газете «Wall Street Journal» глава отдела сырьевой стратегии «ING» Уоррен Паттерсон.

Кроме того, трейдеры отыгрывают данные Американского института нефти (API) по запасам сырья в США. Так, за неделю по 20 августа коммерческие запасы нефти в США сократились на 1,62 миллиона баррелей. При этом показатель оказался хуже прогнозов – ожидалось снижение на 2,37 миллиона баррелей.

Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в среду вечером Министерством энергетики США. Аналитики ожидают, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,4 миллиона баррелей.

Доллар в среду утром дорожает к мировым валютам после двух дней удешевления, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры ожидают конференции в Джексон-Хоуле и сигналов к сворачиванию стимулирующих мер ФРС США.