Цены на нефть снижаются, рубль продолжает падение

Цены на нефть снижаются на торгах в пятницу, продолжая опускаться после падения по итогам предыдущей сессии. Поддержку рынку на этой неделе оказало то, что Международное энергетическое агентство повысило оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 140 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 2,3 млн б/с. Прогноз увеличения спроса на 2023 год также был повышен на 100 тысяч б/с, до 1,7 млн б/с.

С другой стороны, как сообщает finmarket.ru, давление на нефтяные котировки оказало ужесточение денежно-кредитной политики крупнейших мировых центробанков. В четверг решения о повышении ключевых ставок - на 50 базисных пунктов - приняли Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. Днем ранее Федеральная резервная система (ФРС) также подняла ставки на 50 б.п., до 4,25-4,5% годовых.

Инвесторы обеспокоены, что жёсткая монетарная политика может вызвать экономический спад и, как следствие, снижение спроса на нефть.

По данным Московской биржи, рубль в начале торговой сессии пятницы снижается к доллару, юаню и евро: доллар торгуется по 64,67 рубля, юань — по 9,233 рубля, а евро — по 69,15 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.12 мск растёт на 32 копейки — до 64,67 рубля, юаня – на 1,8 копейки, до 9,233 рубля, евро — на 15 копеек, до 69,15 рубля.

Доллар США опускается в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов.