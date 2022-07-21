Цены на нефть снижаются, рубль продолжает укрепляться

Цены на нефть снижаются в связи с сигналами ослабления спроса на бензин в США. Как сообщает finmarket.ru, доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, демонстрирует рост запасов бензина в стране на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей, до 228,4 млн баррелей. Тем временем, средний показатель потребления бензина в Штатах за последние четыре недели показал, что подъём цен на топливо ограничил его потребление до уровня двухлетней давности, отмечает агентство «Bloomberg».

«Спрос на бензин в США не слишком высок, несмотря на то что сейчас пиковый сезон его потребления, - отмечает аналитик «Zhaojin Futures Co.» Гао Цзянь. - Поскольку автомобильный сезон скоро закончится, а экономический рост замедляется, рынку следует понимать, что спрос на нефтепродукты уменьшится».

Трейдеры также следят за ситуацией вокруг газопровода «Северный поток». Оператор газопровода «Nord Stream AG» сообщил в четверг, что поставки российского газа по нему возобновились после проведения технических работ, длившихся с 11 июля.

А в это время курс евро к доллару увеличивается в четверг утром, рынки ожидают повышения ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) на заседании в четверг, свидетельствуют данные торгов.

Позднее в четверг состоится очередное заседание ЕЦБ, рынки ожидают, что регулятор впервые с 2011 года примет решение повысить ключевую ставку. Европейский регулятор ранее анонсировал планы повысить ставку на 25 базисных пунктов, а во вторник СМИ сообщили, что ЕЦБ может рассмотреть повышение ставки на 50 базисных пунктов

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов четверга продолжает укрепление: доллар торгуется ниже 55 рублей, евро — ниже 56 рублей. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.07 мск снижался на 18 копеек — до 54,84 рубля, евро дешевел на 39 копеек, до 55,94 рубля.