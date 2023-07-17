Цены на нефть снижаются, рубль слабеет к бивалютной корзине под влиянием негативных сигналов

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после сообщений СМИ о возобновлении добычи на двух из трёх ливийских месторождениях, где она прекратилась в связи с протестами.

Как пишет finmarket.ru, в воскресенье телеканал «Al Jazeera» со ссылкой на официальных лиц сообщил о возобновлении добычи на месторождениях Аль-Шарара и Аль-Филь в Ливии, где производство было приостановлено на прошлой неделе в рамках акций протеста против ареста бывшего министра финансов Фараджа Буматари. На месторождении 108 добыча ещё не возобновилась.

За прошлую неделю Brent поднялась в цене на 1,8%, WTI - на 2,1%. Обе марки завершили в плюсе третью неделю подряд, что является самым длинным отрезком недельного подъема с апреля.

По данным Московской биржи, доллар США начал сегодня торги умеренным ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,41 рубля (+34,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар немного усилил рост, евро также дорожает.

Рубль слабеет к бивалютной корзине под влиянием негативных сигналов с мировых рынков, а также возросших геополитических рисков после происшествия на Крымском мосту.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,5030 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар вырос на 44,30 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 39,49 копейки и составил 101,5949 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 38,40 копейки, евро - на 39,57 копейки.

Курс доллара незначительно снижается к йене и остается без изменений к евро на ожиданиях инвесторами статистики недели, свидетельствуют данные торгов. А курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 6 июля.