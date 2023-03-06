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Мурманская область. Арктика (16+)06.03.23 10:30

Цены на нефть снижаются, рубль слабеет к доллару и евро

Цены на нефть снижаются сегодня утром после активного роста по итогам прошлой недели. Цены на нефть на минувшей неделе поддержал оптимизм по поводу восстановления экономики Китая, а также некоторое ослабление курса доллара.

Тем временем, как пишет finmarket.ru, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 8 единиц и составило 592, сообщила нефтесервисная компания «Baker Hughes». Количество установок упало до минимума с сентября прошлого года.

По данным Московской биржи, доллар США снижался на старте торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,39 рубля (-24 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар перешёл к слабому росту, евро также дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 75,6973 рубля. По отношению к последней сделке 3 марта доллар подорожал на 6,48 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 17,12 копейки и составил 80,4612 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта повысилась на 23,81 копейки, евро - на 41,43 копейки.

Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам в понедельник утром, следует из данных торгов. Инвесторы ожидают выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

А в это время, по итогам февраля впервые самой торгуемой валютой в России (с расчётом «завтра») стал юань, вытеснивший с первой строчки бессменного лидера доллар США, свидетельствует оценка издания «Коммерсант», основанная на данных Московской биржи. За месяц объём торгов китайской валютой превысил 1,48 трлн рублей, что на треть выше показателя января. Объём операций с долларом в феврале также вырос, но лишь на 8%, до 1,42 трлн рублей. В итоге на юань пришлось почти 40% всего объёма торгов основными валютами, на доллар - чуть более 38%, на евро - 21,2% (0,79 трлн рублей).

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