Цены на нефть снижаются, рубль стабилен в преддверии заседания ЦБ России

Цены на нефть продолжают опускаться в четверг после снижения накануне на данных о росте запасов сырья в США.

Как пишет finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 12,02 млн баррелей, рекордными темпами с середины ноября, сообщило в среду министерство энергетики страны. «Огромный рост запасов связан с тем, что добыча нефти в США нормализовалась, а объёмы нефтепереработки продолжают страдать в результате как планового, так и внепланового технического обслуживания», - отмечает аналитик «DTN» Трой Венсан, слова которого приводит «Market Watch».

Ранее в этом месяце британская «BP Plc» остановила работу НПЗ в Уайтинге (штат Индиана) из-за сбоя в энергоснабжении. Предприятие, способное перерабатывать более 400 тысяч баррелей нефти в сутки, является крупнейшим на Среднем Западе США.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,66 млн баррелей, дистиллятов - на 1,92 млн баррелей.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабым снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,33 рубля (-7,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар чуть замедлил снижение, евро торгуется вблизи закрытия вчерашней сессии.

Рубль стабилен в преддверии ключевого события недели - заседания ЦБ России.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,3740 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар снизился на 3,10 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился на 0,53 копейки и составил 97,9072 рубля.

К официальному курсу американская валюта понизилась на 5,70 копейки, евро вырос на 9,39 копейки.