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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.22 10:30

Цены на нефть снижаются, рубль теряет к доллару и евро

Цены на нефть снижаются, поскольку большинство трейдеров уже почти не верит в смягчение подхода китайских властей к борьбе с COVID-19. В понедельник нефть также подешевела.

Как сообщает finmarket.ru, Пекин подтвердил, что намерен продолжать массовые тестирования и использование локдаунов для сдерживания распространения коронавируса. Однако эксперты «Goldman Sachs» считают, что власти страны всё же готовятся смягчить подход к борьбе с COVID-19, что может произойти в следующем году, сообщает агентство «Bloomberg». В понедельник в Китае было зафиксировано более 7 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, что является максимумом за 6 месяцев.

«Нефтяной рынок обеспокоен перспективами спроса, и нам хотелось бы иметь больше ясности в отношении планов Китая по открытию экономики», - отмечает аналитик «The Price Futures Group» Фил Флинн, слова которого приводит «Market Watch».

Строгие карантинные меры в КНР, результатом которых стали локдауны в ряде крупных городов, являются одним из ключевых факторов, сказывающихся на перспективах спроса на нефть.

Среди других важных событий на рынке - начавшееся сокращение добычи странами ОПЕК+, а также скорое вступление в силу эмбарго на поставки российской нефти в Европу.

Как сообщает Московская биржа, рубль на старте торговой сессии вторника слабо теряет к доллару и евро, но демонстрирует рост курса к юаню: доллар и евро торгуются выше 61 рубля, юань — на отметке 8,38 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.04 мск растёт на 6 копеек, до 61,06 рубля, евро — на 27 копеек, до 61,19 рубля, курс юаня снижается на 4 копейки, до 8,38 рубля.

Доллар США начал торги на Московской бирже небольшим ростом. К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 12,33 копейки, евро подорожал на 10,28 копейки.

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