Цены на нефть снижаются, рубль тянется за ними

Мировые цены на нефть снижаются примерно на 0,5% после значительного роста накануне, свидетельствуют данные торгов.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 86,6 рубля (+22,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар усилил рост, евро незначительно дорожает. Рубль слегка снижается на фоне завершения налогового периода и неопределенности на мировых рынках капитала.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 86,6451 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подорожал на 27,26 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 18,04 копейки и составил 93,2559 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 1,03 рубля, евро - 62,85 копейки.

Доллар США укрепляется в паре с евро на торгах в четверг, стабилен к фунту стерлингов и иене.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл подтвердил накануне, что американский ЦБ не завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на июньскую паузу в подъеме ставки. Поступающие в последнее время данные указывают на устойчивость экономики США, и рецессия не представляется наиболее вероятным сценарием, хотя такую возможность нельзя исключать, заявил Пауэлл в ходе форума Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре.