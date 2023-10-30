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Мурманская область. Арктика (16+)30.10.23 10:30

Цены на нефть снижаются, рубль укрепляется

Цены на нефть сегодня снижаются, несмотря на расширение Израилем масштаба наземных военных действий на территории сектора Газа, на которое уже отреагировал угрозами Иран.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в выходные о принятом властями страны решении перейти ко второму этапу операции, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла ряд рейдов в сектор.

Как пишет finmarket.ru, цены на нефть опускаются, поскольку Израиль, «кажется, относится к ситуации с осторожностью, и это даёт надежду на то, что худший сценарий конфликта не материализуется», отмечает управляющий партнёр «SPI Asset Management» Стивен Иннес. Инвесторам, однако, следует помнить, «что это, вероятно, будет долгий и затяжной конфликт», говорит эксперт, слова которого приводит «Market Watch».

Наибольшие опасения у инвесторов вызывает возможность прямого включения Ирана в конфликт между Израилем и ХАМАС. Ужесточение санкций в отношении иранской нефти может привести к сокращению предложения сырья на рынке на 1 млн баррелей в сутки. В случае разрастания конфликта страна может угрожать транспортным узлам и нефтяной инфраструктуре в регионе, отмечает «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,17 руля. (+4 копейки к уровню предыдущего закрытия). После первых трех минут торгов доллар начал снижаться. На восьмой минуте курс доллара США составил 93,76 рубля (-36,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает снижаться, евро также дешевеет.

Рубль укрепляется с учётом остаточного спроса на рублевую ликвидность и решения Банка России повысить ключевую ставку до 15%.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 93,8830 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар снизился на 24,20 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился на 43,72 копейки и составил 99,1378 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 66,56 копейки, евро подешевел на 2 копейки.

Доллар США стабилен к евро, иене и фунту стерлингов. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 31 октября-1 ноября. Рынок уверен, что американский ЦБ сохранит неизменной базовую процентную ставку по итогам этого заседания - на уровне 5,25-5,5% годовых. При этом инвесторы полагают, что председатель ФРС Джером Пауэлл оставит открытой возможность ещеёодного повышения ставки до конца года.

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