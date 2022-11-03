В Мурманской области определены сроки закрытия навигации маломерных судовС 1 ноября в Мурманской области начинает работу Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)03.11.22 10:30

Цены на нефть снижаются, рубль в начале торгов тоже умеренно снижается против доллара и юаня

Цены на нефть сегодня снижаются на фоне подъёма доллара в связи с решением Федеральной резервной системы (ФРС) США вновь повысить ключевую ставку. Федрезерв ожидаемо поднял процентную ставку на 75 базисных пунктов, теперь её диапазон составляет 3,75-4% годовых. Она была повышена на такую величину по итогам четвертого заседания подряд. Теперь ставка находится на максимальном уровне с января 2008 года.

Как пишет finmarket.ru, при этом американский ЦБ указал на возможность замедления темпов подъёма ставки в дальнейшем. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года. Однако он отметил, что говорить о паузе в подъёме ставки пока слишком рано. Кроме того, Пауэлл сказал, что её предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее.

Рост доллара оказывает давление на нефть, при этом некоторые участники рынка также, вероятно, фиксируют прибыль после недавнего подъёма котировок, говорит аналитик «CMC Markets» Тина Тэн. «Поскольку ФРС подтвердила, что ставки продолжат расти, ухудшение прогноза мировой экономики может продолжить оказывать давление на нефтяные рынки», - отметила эксперт.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали еженедельные официальные данные о запасах энергоресурсов в Штатах. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,12 млн баррелей - до 436,83 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,26 млн баррелей и составили 206,63 млн баррелей.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов умеренно снижается против доллара и юаня: валюта США торгуется около 62 рублей — впервые с 24 октября, валюта КНР — около 8,43 рубля, по евро сделок нет. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.14 мск повышался на 20 копеек, до 62 рублей ровно. Минутами ранее доллар поднимался до 62,05 рубля. Юань растёт на 2 копейки, до 8,43 рубля.

Доллар США перешел к снижению по отношению к евро, иене и фунту стерлингов после подъёма на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
01.11.22 19:41
"...за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза..." - увы, это не равно тому, что к жизни в родной стране интерес вырос в 2 раза...
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Комментарий к новости:Благотворительная организация «Радуга» оказывает помощь многодетным семьям, инвалидам и всем тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся митинг, приуроченный к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире15:00«Центральная Азия. Дух дикой природы». Документальный фильм, серия 1 (6+)16:05«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)16:30«In Vivo». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплаты россиян в номинальном выражении выросли на 12,7% по сравнению с январем-августом 2021 года, в реальном - снизились на 1,5%-PRO Валюту (16+)Цены на нефть снижаются, рубль в начале торгов тоже умеренно снижается против доллара и юаня-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 3 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Мобилизованные, контрактники и добровольцы смогут выйти на пенсию раньше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика