Цены на нефть снижаются, рубль в начале торгов тоже умеренно снижается против доллара и юаня

Цены на нефть сегодня снижаются на фоне подъёма доллара в связи с решением Федеральной резервной системы (ФРС) США вновь повысить ключевую ставку. Федрезерв ожидаемо поднял процентную ставку на 75 базисных пунктов, теперь её диапазон составляет 3,75-4% годовых. Она была повышена на такую величину по итогам четвертого заседания подряд. Теперь ставка находится на максимальном уровне с января 2008 года.

Как пишет finmarket.ru, при этом американский ЦБ указал на возможность замедления темпов подъёма ставки в дальнейшем. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года. Однако он отметил, что говорить о паузе в подъёме ставки пока слишком рано. Кроме того, Пауэлл сказал, что её предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее.

Рост доллара оказывает давление на нефть, при этом некоторые участники рынка также, вероятно, фиксируют прибыль после недавнего подъёма котировок, говорит аналитик «CMC Markets» Тина Тэн. «Поскольку ФРС подтвердила, что ставки продолжат расти, ухудшение прогноза мировой экономики может продолжить оказывать давление на нефтяные рынки», - отметила эксперт.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали еженедельные официальные данные о запасах энергоресурсов в Штатах. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,12 млн баррелей - до 436,83 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,26 млн баррелей и составили 206,63 млн баррелей.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов умеренно снижается против доллара и юаня: валюта США торгуется около 62 рублей — впервые с 24 октября, валюта КНР — около 8,43 рубля, по евро сделок нет. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.14 мск повышался на 20 копеек, до 62 рублей ровно. Минутами ранее доллар поднимался до 62,05 рубля. Юань растёт на 2 копейки, до 8,43 рубля.

Доллар США перешел к снижению по отношению к евро, иене и фунту стерлингов после подъёма на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС).