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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.23 10:30

Цены на нефть снижаются, стоимость доллара к евро и иене не показывает единой динамики

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после того, как по итогам предыдущей сессии они поднялись до самых высоких отметок с 7 июня.

Как сообщает finmarket.ru, негативное влияние на настроения инвесторов оказывают опасения относительно темпов роста глобальной экономики, пишет «Trading Economics». В частности, несколько крупных западных банков ухудшили прогнозы подъёма ВВП Китая, крупнейшего импортёра нефти в мире, исходя из недавно опубликованных статданных, указавших на замедление восстановления экономики страны после снятия пандемийных ограничений.

По данным Московской биржи, доллар США незначительно менялся на старте торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 84,08 рубля (-5,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар перешел к росту.

Евро также дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 84,3938 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар вырос на 25,63 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 51,26 копейки и составил 92,1652 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 74,40 копейки, евро - на 53,22 копейки.

Стоимость доллара к евро и иене не показывает единой динамики в понедельник утром, следует из данных торгов. Курсы валют меняются в рамках коррекции к показателям предыдущей недели.

В начале недели основные валюты слабо меняются в динамике, при этом инвесторы фиксируют прибыль. Так, евро несколько дешевеет к доллару после того, как на прошлой неделе курс вырос на 1,7% после решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысить ключевую ставку.

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