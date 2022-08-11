Цены на нефть снижаются, стоимость доллара к основным мировым валютам растёт

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг после подъёма более чем на 1% по итогам предыдущего дня. Рынок накануне следил за новостями относительно поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба». Поставка нефти через Украину по нефтепроводу возобновилась в Словакию, сообщили «Интерфаксу» в компании «Slovnaft» накануне.

Как пишет finmarket.ru, ранее «Транснефть» сообщила, что 4 августа «Укртранснафта» остановила транзит российской нефти в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По южной ветке нефтепровода «Дружба», проходящей через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО «Транснефть» и АО «Укртранснафта» на оказание услуг по транспортировке сырья на условиях 100% предоплаты.

Кроме того, давление на рынок оказали данные о запасах энергоносителей в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,46 млн баррелей - до 432,01 млн баррелей, показали опубликованные в среду данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 4,98 млн баррелей и составили 220,32 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,17 млн баррелей, до 111,49 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Тем временем в четверг трейдеры ждут публикации ежемесячного отчёта ОПЕК по нефтяному рынку и ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как иена и евро, в четверг утром растёт, рынки ожидают дальнейшего повышения ставки рефинансирования Федеральной резервной системы (США), свидетельствуют данные торгов. По сообщению минтруда страны, годовая инфляция в стране по итогам июля резко замедлилась — до 8,5% с 9,1%. А за июль индекс потребительских цен не изменился, в то время как ожидался его рост на 0,2%.

Некоторые инвесторы восприняли эту статистику как сигнал к возможному смягчению курса Федрезерва США. При этом днём позже рынки начали реагировать на статистику не так однозначно, многие аналитики усомнились в предстоящем смягчении политики ФРС, что, в свою очередь, оказало позитивное влияние на курс доллара.

«Хотя рыночные шансы на третье последовательное повышение ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании ФРС резко упали после данных индекса потребительских цен, мы сомневаемся, что ФРС будет удерживаться от продолжения и без того агрессивного курса ужесточения на основании одного отчёта"» — цитирует агентство «Блумберг» слова главы отдела мировых фондовых рынков «Nuveen» Саиры Малик.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов четверга умеренно укрепляется: доллар стоит около 60,65 рубля, евро — 62,50 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.02 мск снижается на 2 копейки, до 60,65 рубля, евро — на 25 копеек, до 62,50 рубля.