Цены на нефть снижаются, тянут за собой рубль

Цены на нефть в среду утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,78% — до 61,19 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 1,026 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 5,4 миллиона баррелей. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы 26 февраля. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 5,2 миллиона баррелей.

«Люди рассчитывали на постоянное снижение (запасов нефти в США. — Ред.), поэтому время от времени мы будем наблюдать такие сюрпризы», — сказал агентству «Блумберг» старший сырьевой стратег «RJO Futures» Филлип Штрайбле.

Кроме того, снижение нефтяных цен также обусловлено коррекцией после роста до очередных максимумов. 22 февраля нефтяные котировки выросли на 3-4%, а на другой день немного укрепились, примерно на 0,3%. Оптимизм на рынке в целом подкрепляют надежды на восстановление экономики, пострадавшей от коронавируса в совокупности с мерами ОПЕК+ по стабилизации предложения на рынке.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,9930 рубля. По отношению к последней сделке доллар подешевел на 30,70 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подросла на копейку.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 42,31 копейки и составил 89,9319 рубля. К официальному курсу евро вырос на 27,15 копейки.