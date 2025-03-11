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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.25 10:30

Цены на нефть стабилизировались, доллар США дешевеет к евро

Цены на нефть стабилизировались сегодня после снижения по итогам предыдущей сессии на фоне общего ухода инвесторов от рисков.

Как сообщает finmarket.ru, цены на нефть упали почти на 20% с максимумов, зафиксированных в середине января, на фоне хаотичных шагов Трампа в торговой сфере, а также действий его администрации по сокращению расходов.

Среди других факторов, способствующих снижению стоимости нефти, - планы ОПЕК+ по наращиванию добычи.

Трейдеры опасаются, что действия президента США Дональда Трампа в торговой сфере приведут к замедлению глобальной экономической активности, что, в свою очередь, ослабит спрос на нефть, отмечает аналитик «Tickmill» Джозеф Дарие.

«Краткосрочный прогноз для нефтяного рынка остаётся «медвежьим», поскольку риски, связанные с потенциальными последствиями торговых пошлин, продолжают сказываться на настрое инвесторов», - говорит эксперт, слова которого приводит «The Wall Street Journal».

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к фунту стерлингов и иене, дешевеет к евро.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,05%, более широкий WSJ Dollar Index практически не меняется.

DXY держится около минимума за четыре месяца в связи с растущими опасениями, что политика президента США Дональда Трампа в торговой и других сферах приведёт к спаду активности в американской экономике.

Трамп в интервью телеканалу «Fox» в минувшее воскресенье отказался исключить возможность рецессии в США.

«Будет переходный период, поскольку мы принимаем очень масштабные меры, - сказал он. - Мы собираемся вернуть Америке богатство. На это потребуется некоторое время, но думаю, всё будет отлично для нас».

Рынок ждёт данных о динамике потребительских цен в США за февраль, которые будут обнародованы в среду. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что темпы инфляции в Штатах в прошлом месяце снизились до 2,9% с январских 3%, по данным «Trading Economics».

По состоянию на 9.29 мск за евро давали $1,0861 по сравнению с $1,0834 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта составил на то же время $1,2891 против $1,2879 по итогам торгов в понедельник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,12/92,53 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 13 копеек, средний курс продажи упал на 34 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 88,4-88,5 рубля за доллар.

Китайский юань лишь слегка подрастает в начале торгов на Московской бирже. Рубль незначительно слабеет в ожидании новостей о переговорах делегаций США и Украины, которые должны стартовать во вторник в 12.00 мск в Саудовской Аравии. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8815 рубля (+0,65 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 19,83 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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