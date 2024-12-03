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Мурманская область. Арктика (16+)03.12.24 10:30

Цены на нефть стабилизировались, доллар США растёт к основным валютам

Цены на нефть стабилизировались во вторник, трейдеры занимают выжидательную позицию перед встречей представителей ОПЕК+.

Как отмечает finmarket.ru/news, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча были перенесены с 1 на 5 декабря. Рынок ждёт, что альянс отложит увеличение производства нефти, запланированное на январь, в связи с сохраняющимися опасениями сокращения глобального спроса.

Нефтяной рынок «не нуждается в дополнительных поставках, поскольку это увеличит избыток предложения», отмечают аналитики «ING» Эва Мэнти и Уоррен Паттерсон.

«Проблема в том, что ОПЕК+ необходимо найти баланс между стремлением поддержать цены и ограничить потерю своей доли рынка. Ещё больше усложняет ситуацию то, что некоторые члены ОПЕК+ по-прежнему не придерживаются согласованных объёмов добычи», - говорится в обзоре экспертов, который цитирует «Market Watch».

Доллар США слабо растёт к евро и фунту стерлингов на торгах во вторник, уверенно дорожает в паре с иеной.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ноябрьский отчёт о безработице в США, который Минтруда обнародует в пятницу. Эксперты полагают, что эти данные будут иметь большое значение для дальнейших планов Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении денежно-кредитной политики, отмечает «Market Watch».

Инвесторы в основном ожидают снижения ставки ФРС на 25 б.п. на заседании 17-18 декабря, однако некоторые считают, что американский ЦБ подождет с дальнейшим смягчением политики в связи с сигналами устойчивости инфляции.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник, что «в данный момент» поддерживает снижение ставки американским ЦБ на декабрьском заседании. Однако он будет готов поддержать паузу в цикле снижения ставки в декабре, если статистика покажет, что ситуация в американской экономике идет вразрез с прогнозами ослабления инфляции и сохранения сдержанного, но по-прежнему устойчивого роста экономики.

По состоянию на 9.39 мск евро снизился к доллару на 0,08% и торгуется на уровне $1,0490 по сравнению с $1,0498 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 101,23/107,04 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний курс покупки упал на 33 копейки, средний курс продажи упал на 65 копеек. Лучшие курсы покупки составили 104,8-104,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 106,4-106,5 рубля за доллар.

Китайский юань слегка дешевеет на Московской бирже утром во вторник, рубль незначительно подрастает на фоне укрепляющейся нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,6005 рубля (-0,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,53 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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