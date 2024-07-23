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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.24 10:30

Цены на нефть стабилизировались, доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть стабилизировались во вторник, трейдеры ждут новых сигналов в отношении перспектив спроса и предложения на рынке. Вчера нефть подешевела на 0,3%.

Как сообщает finmarket.ru, вечером во вторник Американский институт нефти (API) опубликует собственные оценки изменения запасов нефти в США по итогам прошлой недели, а в среду министерство энергетики обнародует официальные данные о резервах энергоносителей. Запасы нефти в Штатах снижались три недели подряд и достигли минимума с февраля.

В центре внимания трейдеров остаётся политическая ситуация в США. Американский президент Джо Байден в воскресенье объявил о решении снять свою кандидатуру с президентских выборов и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от демократов.

Поддержку нефтяному рынку может оказать рост ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), отмечает аналитик «Capital.com» Сабин Хэторн, слова которой приводит «Market Watch». «Смягчение политики ФРС, как ожидается, позволит экономике США сохранять уверенный рост при сдержанной инфляции, что говорит в пользу повышения спроса на нефть», - говорит Хэторн. 

Доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах во вторник, дешевеет в паре с иеной.

В центре внимания трейдеров остаются политические новости из США. Президент страны Джо Байден в воскресенье объявил о решении снять свою кандидатуру с президентских выборов и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от Демократической партии.

Харрис уже набрала достаточное количество голосов представителей демократов для её выдвижения кандидатом от партии на президентских выборах, сообщает «Market Watch».

На этой неделе трейдеры ждут публикации предварительных данных о динамике ВВП США за второй квартал, а также отчета о доходах и расходах американцев за июнь, включающего ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

По состоянию на 9.27 мск евро снизился к доллару на 0,06% и торгуется на уровне $1,0884 по сравнению с $1,0891 на закрытие предыдущей сессии.

Евро может подешеветь, если данные о динамике экономической активности в еврозоне (индексы PMI), которые также будут опубликованы на этой неделе, поддержат мнение трейдеров о возможности очередного снижения ключевых процентных ставок Европейским центральным банком в сентябре, отмечают эксперты «ING».

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,22/89,51 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём ёредний курс покупки вырос на 15 копеек, средний курс продажи упал на 152 копейки

Лучшие курсы покупки составили 88-87,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 89-89,1 рубля за доллар.

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