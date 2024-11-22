Цены на нефть стабилизировались, доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть стабилизировались в пятницу после 2-процентного подъёма по итогам предыдущей сессии на фоне эскалации конфликта на Украине.

Как сообщает finmarket.ru, Президент РФ Владимир Путин заявил накануне, что ВС РФ нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности - баллистической ракетой в безъядерном оснащении «Орешник». Это стало первым в истории боевым применением такого типа вооружений.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область американскими баллистическими ракетами малой дальности.

Путин заявил также, что Москва вправе применить оружие против военных объектов стран, позволяющих использовать своё оружие против РФ.

«Хотя мы не видим каких-либо перебоев в поставках нефти, растущие опасения, связанные с последствиями конфликта России с Украиной, приводят к коротким всплескам на нефтяном рынке, как мы видели в четверг, однако они не длятся долго», - отмечает портфельный управляющий «SIA Wealth Management» Колин Сизински, которого цитирует «Market Watch».

Доллар США укрепляется к евро, фунту стерлингов и японской иене на торгах в пятницу.

Статданные, опубликованные в четверг, показали, что рынок труда США остаётся сильным. При этом, эксперты полагают, что политика избранного американского президента Дональда Трампа будет способствовать усилению инфляции в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тысяч - до 213 тысяч, сообщило накануне министерство труда США. Это минимум с конца апреля текущего года.

Между тем, продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре увеличились на 3,4% относительно предыдущего месяца - до 3,96 млн домов в пересчёте на годовые темпы, говорится в отчёте Национальной ассоциации риелторов (NAR), также опубликованном в четверг.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность её снижения американским ЦБ в декабре на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,5-4,75% оценивается трейдерами в данный момент менее чем в 60% против более 80% неделей ранее, по данным «CME FedWatch».

Инфляция в Японии в октябре замедлилась до 2,3% в годовом выражении с 2,5% месяцем ранее, обновив минимум с января. Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились также на 2,3%, что является минимумом за полгода, после увеличения на 2,4% в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных «Trading Economics», предусматривал замедление до 2,2%. Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже более двух с половиной лет подряд.

По данным на 8.58 мск евро снизился к доллару на 0,08% и торгуется на уровне $1,0466 по сравнению с $1,0474 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару опустился на 0,15% - до $1,2570 с $1,2589 накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 98,13/102,2 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 22 копейки, средний курс продажи упал на 63 копейки. Лучшие курсы покупки составили 101,05-100,95 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 100,6-100,7 рубля за доллар.

Китайский юань понижается на Московской бирже утром в пятницу. Рубль укрепляется в рамках коррекции после падения накануне. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,9175 рубля (-3,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,54 копейки выше уровня действующего официального курса.