Цены на нефть стабилизировались, курс рубля несколько снижается к доллару

Цены на нефть стабилизировались в понедельник после резкого падения на прошлой неделе.

Как пишет finmarket.ru, спаду на рынке способствовало ослабление оптимизма трейдеров в отношении темпов роста спроса в Китае после снятия антиковидных ограничений, а также сильные данные по американскому рынку труда, показавшие, что у Федеральной резервной системы (ФРС) сохраняется пространство для маневра в плане ужесточения денежно-кредитной политики.

В выходные, однако, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил в интервью «Bloomberg», что экономический подъём в Китае после отказа от жёстких карантинных мер может оказаться более мощным, чем ожидалось.

Согласно прогнозу Бироля, на экономику КНР придётся примерно половина роста спроса на нефть в этом году.

Ещё одним фактором, за которым внимательно следит рынок, является вступившее в силу 5 февраля решение ЕС и G7 о введении эмбарго на импорт нефтепродуктов из России.

По данным Московской биржи, курс рубля несколько снижается к доллару, при этом мало меняется к юаню и растёт к евро: американская валюта торгуется на отметке 70,85 рубля, китайская – по 10,41 рубля, европейская – чуть ниже 76,8 рубля.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.06 мск растёт на 25 копеек, до 70,85 рубля (минутами ранее поднимался почти до 70,99 рубля), юаня — торгуется у уровня закрытия торгов пятницы, 10,41 рубля, евро — снижается на 12 копеек, до 76,78 рубля.

Доллар стабилен к евро, укрепляется в паре с иеной и слабо снижается к фунту стерлингов на торгах в понедельник..