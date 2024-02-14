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Мурманская область. Арктика (16+)14.02.24 10:30

Цены на нефть стабилизировались, рубль держится нейтрально на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках

Цены на нефть стабилизировались в среду после предыдущей высоковолатильной сессии, трейдеры ждут еженедельных данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Как сообщает finmarket.ru, оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали скачок запасов нефти в США на неделе, завершившейся 9 февраля, на 8,52 млн баррелей.

Официальные данные о резервах энергоносителей в Штатах Минэнерго опубликует в среду в 18.30 мск.

Тем временем ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) расходятся в оценке перспектив глобального спроса на нефть. Так, ОПЕК, опубликовавшая во вторник ежемесячный отчёт, сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,25 млн баррелей в сутки (б/с).

Между тем глава МЭА Фатих Бироль заявил, что его организация ожидает повышения глобального спроса в этом году лишь на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (б/с) - гораздо более слабыми темпами, чем в прошлом году (2,254 млн б/с), поскольку экономический рост в Китае и многих других частях мира замедляется.

По данным Московской биржи, доллар США и юань незначительно меняются утром в среду, рубль держится нейтрально на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,23 рубля (-7,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 2,18 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,2975 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар снизился на 0,5 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 5 копеек и составил 97,8302 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 69,18 копейки, евро снизился на 36,15 копейки.

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