Цены на нефть стабилизировались, рубль дорожает

Цены на нефть стабилизировались в пятницу после 5-процентного скачка по итогам предыдущей сессии на фоне опасений сокращения предложения на рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Как пишет finmarket.ru, нефтяной рынок завершает неделю максимальным скачком с начала 2023 года, с начала недели как Brent, так и WTI подорожали на 8%.

Рынок ждёт действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. По данным израильских СМИ, власти страны рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным и нефтяным.

«Вероятность нарушения поставок, главным образом из Ирана, но не только, растёт по мере обострения военных действий», - отмечает главный экономист «Rystad Energy» Клаудио Галимберти, слова которого приводит «Market Watch».

Одним из возможных сценариев развития ситуации, по мнению экспертов «Citi», является закрытие Ираном прохода через Ормузский пролив.

Страны Ближнего Востока обеспечивают порядка трети мирового предложения нефти.

Между тем, ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) накануне сообщила о полном возобновлении добычи и экспорта нефти. Форс-мажор, объявленный в конце августа из-за разногласий властей западной и восточной частей Ливии, был отменен на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, дешевеет к фунту стерлингов и иене.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре подскочил до 54,9 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее, сообщил в четверг Институт управления поставками (ISM). Сентябрьское значение индикатора стало максимальным с февраля 2023 года.

Внимание трейдеров сегодня направлено на данные о безработице в США за сентябрь, которые будут обнародованы Минтруда в 15.30 мск. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит «Trading Economics», предполагает увеличение числа рабочих мест в США в сентябре на 140 тысяч (+142 тысячи в августе) и сохранение безработицы на уровне 4,2%.

По состоянию на 9.09 мск за евро давали $1,1029 против $1,1031 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,72/96,9 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 62 копейки, средний курс продажи вырос на 23 копейки. Лучшие курсы покупки составили 94,1-94 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 95,1-95,2 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в пятницу, рубль дорожает на фоне резкого роста цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,3825 рубля (-7,65 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,83 копейки ниже уровня действующего официального курса.