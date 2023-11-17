Цены на нефть стабилизировались, рубль растёт к бивалютной корзине

Цены на нефть стабилизировались в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии до минимумов с июля.

Как пишет finmarket.ru, давление на рынок оказывают сигналы ослабления мировой экономики при сохранении высоких запасов нефти в Штатах. Как сообщило в среду минэнерго США, резервы в стране за последние две недели подскочили на 17,5 млн баррелей.

«Падение цен на нефть, похоже, вызвано опасениями трейдеров в отношении перспектив спроса», - говорит аналитик «SIA Wealth Management» Колин Сизински, слова которого приводит «Market Watch». Данные о росте запасов в США усугубили эти опасения, отмечает он.

В четверг цены «начали действительно резкое падение в момент выхода слабых данных о промпроизводстве США, которые стали сигналом ослабления американской экономики и потенциального снижения спроса на нефть», говорит Сизински.

Объём промпроизводства в США в октябре упал на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в опубликованном в четверг отчёте Федеральной резервной системы. Снижение стало максимальным за 4 месяца.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,28 рубля (+12,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар нивелировал рост, евро дешевеет.

Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне в меру дорожающей нефти и противоречивых сигналов с мировых рынков.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 89,1652 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подрос на 1,52 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 33,63 копейки и составил 96,9237 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 21,86 копейки, евро - на 33,16 копейки.

Доллар США незначительно снижается к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в пятницу. Трейдеры уверены, что американский ЦБ сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне (5,25-5,5% годовых) по итогам декабрьского заседания и фокусируются на том, когда Федрезерв приступит к снижению ставки.