Цены на нефть стабильны, а американская валюта и евро растут к официальному курсу

Цены на нефть стабильны утром в понедельник после подъёма по итогам прошлой недели.

Как пишет finmarket.ru, трейдеры оценивают новости о гибели президента Ирана, а также об атаке на российский НПЗ и очередном нападении на танкер в Красном море.

В воскресенье стало известно, что «Славянский нефтеперерабатывающий завод» в Краснодарском крае приостановил работу после атаки беспилотников. В компании заявили, что пока нет ясности, когда предприятие возобновит работу.

Между тем в субботу танкер, следовавший в Китай, подвергся нападению йеменских хуситов в Красном море, сообщил «Bloomberg». По данным агентства, в судно попала ракета.

«Нефтяной рынок становится все менее восприимчивым к геополитическим событиям, что, вероятно, связано с крупным запасом свободных добывающих мощностей стран ОПЕК», - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в «ING Groep».

По данным Московской биржи, доллар США дорожал в самом начале торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,08 рубля (+13,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 9,52 копейки. выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжил повышаться, евро также дорожал.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,0905 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар прибавил 14,05 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 37,75 копейки и составил 99,115 рубля.

К официальному курсу американская валюта подросла на 10,32 копейки, евро - на 33,74 копейки.