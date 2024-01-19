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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.24 10:30

Цены на нефть стабильны, а доллар продолжил слабо дорожать, евро растёт более активно

Цены на нефть стабильны в пятницу, но завершают неделю в плюсе на фоне геополитической напряженности и снижения запасов нефти в США.

Как пишет finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,492 млн баррелей, до минимального уровня с октября, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «Nymex» нефть, сократились за неделю на 2,1 млн баррелей - максимально с сентября прошлого года.

Добыча нефти в США выросла на 100 тысяч баррелей, до 13,3 млн баррелей в сутки (б/с). Резервы бензина в Штатах выросли на прошлой неделе на 3,08 млн баррелей, дистиллятов - на 2,37 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликовавшее ежемесячный обзор по нефтяному рынку накануне, ожидает, что темпы роста спроса на нефть в 2023 году сократятся до 1,2 млн б/с с 2,3 млн б/с в 2023 году.

Прогноз МЭА «согласуется с ожиданиями ОПЕК стабильного увеличения спроса», отмечает аналитик «FOREX.com» и «City Index» Мэтью Веллер, мнение которого приводит «Market Watch». Тем не менее, «прогноз ОПЕК в отношении спроса в этом году существенно сильнее», говорит эксперт.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,1025 руб./$1 (+5,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 44,15 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжает слабо дорожать, евро растёт более активно.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 89,1248 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подрос на 7,48 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 51,57 копейки и составил 97,1382 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 46,38 копейки, евро - на 55 копеек.

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