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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.23 10:30

Цены на нефть стабильны, а курс рубля продолжает снижаться

Цены на нефть стабильны в среду перед публикацией данных о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю, а также мартовского отчёта по инфляции в стране.

«Недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу по-прежнему оказывает поддержку нефтяному рынку», - приводит finmarket.ru слова Уоррена Паттерсона, отвечающего за стратегию на нефтяном рынке в «ING Groep NV». «Однако в данный момент все внимание трейдеров приковано к данным о динамике потребительских цен в США, и более высокая, чем ожидается, инфляция, негативно скажется на рискованных активах», - приводит слова Паттерсона агентство «Bloomberg».

Эти данные будут обнародованы министерством труда США в среду в 15.00 мск. Опрошенные «Trading Economics» эксперты в среднем прогнозируют замедление инфляции в стране в марте до 5,2% в годовом выражении с 6% в феврале.

Внимание рынка также направлено на доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 7 апреля, который выйдет в 17.30 мск.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в ночь со вторника на среду, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 377 тысяч баррелей после падения на 4,3 млн баррелей неделей ранее. Эксперты, опрошенные «Trading Economics», в среднем ожидали увеличения запасов на 1,3 млнг баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «Nymex» нефть, снизились на 1,4 млн баррелей, свидетельствуют данные API. Если эту оценку подтвердят официальные данные, сокращение запасов в Кушинге будет отмечено по итогам шестой недели подряд.

По данным Московской биржи, доллар США незначительно рос на старте торгов в среду, рубль немного слабел на фоне отсутствия ярко выраженной динамики мировых рынков, а также оставаясь под влиянием рыночного дисбаланса из-за спроса на иностранную валюту.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 82,14 рубля (+17,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 3,74 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Через час торгов долларе ускорил рост. Евро также дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 82,3068 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар вырос на 34,18 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 52,04 копейки и составил 90,1004 рубля.

Тем временем к официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подросла на 12,69 копейки, евро - на 37,33 копейки.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов, укрепляется в паре с иеной.

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