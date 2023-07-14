Цены на нефть стабильны, а стоимость доллара к мировым валютам в пятницу утром снижается

Цены на нефть стабильны на торгах в пятницу, но завершают неделю ростом.

Как пишет finmarket.ru, поддержку рынку оказывает информация о постепенном сокращении добычи на крупном ливийском месторождении Эль-Шарара из-за протестов. Кроме того, источники «Bloomberg» сообщают о закрытии нефтяного терминала в Нигерии из-за технических проблем.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,23 млн баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 102,1 млн б/с, говорится в опубликованном в четверг докладе. В то же время предложение на рынке, вероятно, уменьшится во второй половине этого года в результате сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги незначительными изменениями. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,0975 рубля (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар немного усилил снижение, евро умеренно дорожает. Рубль стабилен к бивалютной корзине под влиянием разнонаправленных факторов.

К 805 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,0191 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар снизился на 9,34 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 18,06 копейки и составил 101,1506 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 15,66 копейки, евро подорожал на 47,18 копейки.

Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу утром снижается, при этом американская валюта может показать худшую неделю с ноября прошлого года на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может свернуть цикл ужесточения политики, свидетельствуют данные торгов.