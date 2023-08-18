Цены на нефть стабильны, доллар США дешевеет к евро и иене, укрепляется в паре с фунтом стерлингов

Цены на нефть стабильны на торгах в пятницу, но завершают неделю снижением на фоне слабых статданных из Китая, а также сигналов о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Как пишет finmarket.ru, на прошлой неделе цены на нефть поднимались до максимумов с начала 2023 года благодаря ожиданиям «мягкой посадки» американской экономики, отмечает редактор издания «Sevens Report Research» Тайлер Ричи. По его словам, новостной поток этой недели был «менее воодушевляющим для нефтяного рынка, поскольку новая волна опасений в отношении китайского рынка недвижимости и экономики КНР в целом охладили оптимизм инвесторов в отношении экономического роста».

Сильные статданные из США, опубликованные на этой неделе, ослабили надежды инвесторов на завершение цикла подъёма ставки в США, что привело к скачку доходностей десятилетних US Treasuries до максимума с 2007 года.

Доходности казначейских облигаций указывают на то, что ставка ФРС будет держаться на более высоком, чем ожидалось, уровне, причём, дольше, чем предполагалось, и это будет сдерживать экономический рост, а также негативно влиять на спрос на нефть в ближайшие месяцы и кварталы, сказал Ричи «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,565 рубля (-20,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжил умеренное снижение, евро незначительно растёт.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 93,5333 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар снизился 23,92 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 22,06 копейки и составил 101,8806 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 21,26 копейки, евро - на 30,04 копейки.

Доллар США дешевеет к евро и иене, укрепляется в паре с фунтом стерлингов.